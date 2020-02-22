Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan hastanede sağlık merkezi açıldı

AA 22 Şubat 2020 Cumartesi17:11 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:11

Han, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Türkiye'ye Pakistan'daki sağlık tesislerinin geliştirilmesinde gösterdiği iş birliğinden dolayı teşekkür etti.