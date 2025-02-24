Pakistan'da düzenlenen operasyonda 10 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletindeki Bağ bölgesinde militanlara karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin 10 militanı etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki diğer militanlara yönelik operasyonun sürdüğü bilgisi verildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.