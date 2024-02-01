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  • Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi
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Dawn gazetesindeki habere göre, Kuetta şehrinde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kara yolunda bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, saldırıda 8-10 kilogramlık patlayıcının kullanıldığını bildirdi.

Öte yandan, Nasırabad ve Turbat bölgelerinde de işlek caddelerde el bombasıyla gerçekleştirilen saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Ülkede yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesi, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde dün, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han'a silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayda 1 kişi yaralanmıştı.

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