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Dünya

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı askıya alındı

Pakistan'da Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA) tarafından 'devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları” sebebiyle eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayımlanmasına getirilen yasak, Lahor Yüksek Mahkemesince askıya alındı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Pakistan'da eski Başbakan Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı askıya alındı
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Ulusal basındaki haberlere göre, İmran Han'ın 5 Mart'ta PEMRA tarafından konuşmalarına getirilen yayın yasağına karşı başvurusu, Lahor Yüksek Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, PEMRA'nın Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayımlanmasının yasaklanmasına yönelik kararının askıya alınmasına ve duruşmanın 13 Mart'a ertelenmesine hükmetti.

PEMRA, 5 Mart'ta aldığı kararla "devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları" sebebiyle eski Başbakan Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayımlanmasını yasaklamıştı.

PEMRA, geçen sene 5 Kasım'da Han'a yönelik benzer bir karar almış, bir gün sonra Başbakan Şahbaz Şerif kararın iptal edilmesini emretmişti.

- İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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