Pakistan'da eski Başbakan Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı askıya alındı

Ulusal basındaki haberlere göre, İmran Han'ın 5 Mart'ta PEMRA tarafından konuşmalarına getirilen yayın yasağına karşı başvurusu, Lahor Yüksek Mahkemesince değerlendirildi.
Mahkeme, PEMRA'nın Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayımlanmasının yasaklanmasına yönelik kararının askıya alınmasına ve duruşmanın 13 Mart'a ertelenmesine hükmetti.
PEMRA, 5 Mart'ta aldığı kararla "devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları" sebebiyle eski Başbakan Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayımlanmasını yasaklamıştı.
PEMRA, geçen sene 5 Kasım'da Han'a yönelik benzer bir karar almış, bir gün sonra Başbakan Şahbaz Şerif kararın iptal edilmesini emretmişti.
- İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.