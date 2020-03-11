Pakistan'da F-16 düştü

star.com.tr 11 Mart 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:09

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da rutin eğitim uçuşu yapan askeri bir uçak düştü. Polis ve kurtarma görevlileri kaza bölgesini güvenlik çemberine aldı.



Kaza, Çarşamba sabahı erken saatlerde İslamabad'ın yakınlarında meydana geldi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 23 Mart'taki geçit töreni prova yapan bir F-16'nın düştüğü doğrulandı.

Sosyal medaya paylaşılan bazı görüntülerde, düşen uçağın kazadan önce manevra yaptığı görülüyor.

Jet crash in Islamabad pic.twitter.com/z22peSkrAj — Ch Kashif Ikram (@ChKashifIkram1) March 11, 2020

Bir diğer görüntüde ise, ilk yardım için gelen görevlileri ve bölgeden yükselen dumanları gösteriyor.

اسلام آباد میں پاکستانی فضائیہ کا ایک طیارہ گر کر تباہ



مزید تفصیل یہاں پڑھیں: https://t.co/A3sk8GEEJ1#Islamabad #PAF pic.twitter.com/p7L6RPeRGe — Urdu News (@UrduNewsCom) March 11, 2020

Görgü tanıkları, pilotun uçaktan çıkarıldığını görmediklerini ve muhtemelen kazada öldüğünü ileri sürerken, yetkililer can kaybına dair henüz bir açıklama yapmadı.