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Dünya

Pakistan'da F-16 düştü

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16, eğitim uçuşu sırasında başkent İslamabad yakınlarında düştü.

star.com.tr11 Mart 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:09
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da rutin eğitim uçuşu yapan askeri bir uçak düştü. Polis ve kurtarma görevlileri kaza bölgesini güvenlik çemberine aldı.

Kaza, Çarşamba sabahı erken saatlerde İslamabad'ın yakınlarında meydana geldi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 23 Mart'taki geçit töreni prova yapan bir F-16'nın düştüğü doğrulandı.

Sosyal medaya paylaşılan bazı görüntülerde, düşen uçağın kazadan önce manevra yaptığı görülüyor.

Bir diğer görüntüde ise, ilk yardım için gelen görevlileri ve bölgeden yükselen dumanları gösteriyor.

Görgü tanıkları, pilotun uçaktan çıkarıldığını görmediklerini ve muhtemelen kazada öldüğünü ileri sürerken, yetkililer can kaybına dair henüz bir açıklama yapmadı.

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