Pakistan'da facia! 5 katlı bina çöktü: Ölü sayısı 27'ye çıktı

Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Karaçi kentinde 4 Temmuz Cuma günü çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini bildiren yetkililer, çok sayıda kişinin ise halen göçük altında olduğunu kaydetti.

Karaçi'de 1974'te inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bina 4 Temmuz'da çökmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

