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Dünya

Pakistan'da feci kaza: 13 ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan olayda 13 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:58
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Pakistan’ın doğusundaki Pencap eyaletinin Sheikhupura bölgesinde bir kamyon ters yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki gaz tüpünün patlaması sonucu kamyon ve otobüsün alev aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çoğunun ciddi yanıklarının bulunduğu ve durumlarının kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın sisli hava nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

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