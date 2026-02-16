İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7098
  • EURO
    51,8494
  • ALTIN
    7015.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 10 can kaybı
Dünya

Pakistan'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 10 can kaybı

Pakistan'da Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
Pakistan'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 10 can kaybı
ABONE OL

Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası kontrol noktası yıkılırken, bazı güvenlik güçleri enkaz altında kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırıyı kimin düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Khyber Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Sohail Afridi, yaptığı açıklamada düzenlenen terör saldırısını kınadı.

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.