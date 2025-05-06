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Dünya

Pakistan'da güvenlik güçlerine saldırı! 'Hindistan ve vekil güçleri' sorumlu tutuldu

Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait araca yönelik saldırıda 7 asker hayatını kaybederken Pakistan ordusu, saldırı nedeniyle 'Hindistan ve vekil güçlerini' suçladı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 17:39 - Güncelleme:
Pakistan'da güvenlik güçlerine saldırı! 'Hindistan ve vekil güçleri' sorumlu tutuldu
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kachhi bölgesinde Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırı düzenlediği ifade edildi.

Güvenlik güçlerine ait aracın el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgenin teröristlerden arındırılması için çalışmalar yürüttüğü ifade edilirken, saldırı nedeniyle "Hindistan ve vekil güçleri" suçlandı.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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