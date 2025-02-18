Pakistan'da güvenlik operasyonu: 30 militan öldürüldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde dün militanlara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda güvenlik güçlerinin, militanların bulunduğu noktaları etkili şekilde hedef aldığı ve bunun sonucunda 30 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.