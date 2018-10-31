Asya Bibi hakkındaki idam kararının fesh edilmesi Pakistan'ı karıştırdı

Pakistan'da, 2009 yılında İslam Dinine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında idam kararı verilen Asya Bibi isimli Hristiyan kadın beraat etti. Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne taşınan davada Mahkeme Başkanı Sakib Nisar, Asya Bibi hakkındaki beraat kararını açıkladı.

Karar sonrası, ülkede Hristiyan azınlıklar adına lobi faaliyetleri yürüten ''Open Doors USA''nın yöneticisi David Curry, “Bugün rahat bir nefes aldık” dedi.

Hristiyan kimliği nedeniyle Batılı ülkelerin yakından takip ettiği dava devam ederken, 2 ülkenin Bibi'ye iltica teklifinde bulunduğu belirtildi.

Tehran-e Lebbaik ''Sokağa ineriz'' demişti

Pakistan kanunlarına göre ''Küfür'' suçunun cezası idam ya da ömür boyu hapis. Bibi davasındaki itirazların Pakistan Yüksek Mahkemesine taşınmasıyla, ülkedeki Tehran-e Labbaik hareketi Bibi'nin serbest bırakılması halinde sokağa inme yemini etmişti. Bibi hakkındaki beraat kararının hemen arından İslamabad ve Lahor'da protestolar patlak verdi.