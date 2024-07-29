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Dünya

Pakistan'da iki aşiret arasında silahlı çatışma: 35 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki aşiret arasında toprak kavgası nedeniyle çıkan silahlı çatışmalarda 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:35 - Güncelleme:
Pakistan'da iki aşiret arasında silahlı çatışma: 35 ölü
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Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, beş gün önce Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arasında toprak kavgası nedeniyle çatışmaların başladığını belirtti.

Yetkililer, son beş gün içinde çatışmalarda 35 kişinin öldüğünü ve 166 kişinin yaralandığını bildirdi.

Farklı aşiret büyüklerinin müdahalesiyle taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklansa da çatışmalar, dün geç saatlere kadar sürdü.

Bölgedeki tansiyonun yüksek olması sebebiyle tüm okullarda eğitime ara verilirken, pazarlar hafta sonu kapalı kaldı. Ana yollardaki trafik akışı ise durduruldu.

Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti.

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar ve füzeler de dahil olmak üzere ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmaya dönüşmüştü.

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