Dünya

Pakistan'da intihar saldırısında 1 polis öldü, 6 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik intihar saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 1 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 16:29
Pakistan'da intihar saldırısında 1 polis öldü, 6 kişi yaralandı
Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinin kuzeybatısındaki Lakki Marwat bölgesinde polis aracına intihar saldırısı düzenlendi.

Lakki Marwat polisi sözcüsü Asıf Hassan, saldırganın güvenlik güçlerine ait aracın yakınında üzerindeki düzenekle kendini patlatması sonucu bir polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yayımladığı mesajda saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden polis memuruna ve yaralılara taziyelerini iletti.

Ayrıca, Lakki Marwat, komşu Bannu ve Kuzey Veziristan bölgeleriyle birlikte uzun süredir terör faaliyetlerinin yoğunlaştığı noktalar arasında bulunuyor.

Pakistan ordusu, 27 Kasım'da Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda "Hindistan destekli" 22 militanın öldürüldüğünü bildirmişti.

