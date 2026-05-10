10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
  • Pakistan'da kanlı saldırı! 12 polis hayatını kaybetti
Pakistan'da kanlı saldırı! 12 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 polisin öldüğü bildirildi.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Dawn gazetesinin haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin de yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

-⁠ ⁠Pakistan'da terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

  • Pakistan
  • Hayber Pahtunhva
  • polis saldırısı

