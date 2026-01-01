İSTANBUL 3°C / 0°C
Dünya

Pakistan'da katliam gibi kaza! 14 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Pakistan'da katliam gibi kaza! 14 kişi öldü
Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap eyaletinin Toba Tek Singh bölgesinde meydana gelen kazada, bir üniversitenin sporcularını taşıyan otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, araçlardan birinin sollama yaptığı sırada diğerinin bir traktör römorkunu geçmeye çalışması sonucu meydana geldi.

Yetkililer kazada 9 kişinin olay yerinde, ağır yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırılırken ya da hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, güvenlik yetkilileri olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

