Pakistan'da korkunç kaza! 26 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan'ın Diamer bölgesinden polis yetkilisi Sher Khan, dün meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Khan, Pencap'ın Chakwal bölgesi istikametinde seyreden otobüsün nehre düşmesi sonucu kaybolanların öldüğünü değerlendirdiklerini dile getirerek olayda toplam 26 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Kazanın, sürücünün yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığını belirten Khan, otobüsün vinç yardımıyla nehirden çıkarıldığını aktardı.

Khan, cesetlerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü ve bölge halkının da çalışmalara katıldığını söyledi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan'dan bir düğüne katılmak için hareket eden otobüsün dün İndus Nehri'ne düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 18'inin öldüğü bildirilmişti.