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Dünya

Pakistan'da mahsur kalma olaylarının ardından güvenlik standartları yetersiz olan teleferikler kapatıldı

Pakistan'ın Havelian ve Galiyat bölgelerinde kullanılamaz haldeki ve güvenlik standartlarını karşılamayan en az 15 teleferiğin bölge yönetimi tarafından kapatıldığı bildirildi.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Pakistan'da mahsur kalma olaylarının ardından güvenlik standartları yetersiz olan teleferikler kapatıldı
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Dawn gazetesindeki habere göre, Havelian bölgesindeki Puna, Harlan ve Satora teleferikleri ile Kokal Bursain bölgesinde 2 teleferik kullanıma kapatıldı.

Bölge yetkilileri, Havelian ve Galiyat bölgelerinde kullanılamaz haldeki ve güvenlik standartlarını karşılamayan en az 15 teleferiğin kapatıldığını kaydetti.

Öte yandan, bölge halkı, dağlık bölgelerdeki yüzlerce köy için tek ulaşım aracı olan teleferiklerin kapatılmasına ilişkin endişelerini dile getirerek, alternatif ulaşım düzenlemeleri yapılmasına yönelik çağrıda bulundu.

- PAKİSTAN'DA 914 METRE YÜKSEKLİKTEKİ TELEFERİKTE 8 KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde 22 Ağustos'ta okul yolunda 914 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 6'sı çocuk 8 kişi, saatler süren çalışmalar sonucu kurtarılmıştı.

İki kablosunun kopması sonucu arızalanan teleferiğin sahibi Malik Gulzarin ve operatörü, "ihmal" ve benzeri suçlardan 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, kullanılamaz haldeki ve güvenlik standartlarını karşılamayan tüm teleferiklerin derhal kapatılması emrini vermişti.

  • teleferik kapatma
  • güvenlik standartları
  • Havelian ve Galiyat

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