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Dünya

Pakistan'da medresede patlama: 7 öğrenci öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medresede patlama meydana geldi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 7 öğrenci ölürken, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi de yaralandı.

AA27 Ekim 2020 Salı 08:54 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 08:55
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Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi.

Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi.

Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Basında, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor.

Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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