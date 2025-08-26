Pakistan'da muson kabusu: 800 ölü

Hindistan ve Pakistan'da muson yağışları etkili oluyor. Pakistan'da 26 Haziran tarihinden bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800'e yükseldi.

HİNDİSTAN BARAJ KAPAKLARINI AÇTI

Hindistan'da ise şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler ve barajlar taştı. Hindistan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Sutlej ve Ravi nehirlerinedeki suyun yükselmesi sonucu

Pakistan'daki alçak kesimlerde yaşayan yaklaşık 150 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, nehirlerin taştığı belirtilerek, çevre bölgelerde ani sel baskını riskine karşı uyarılarda bulunuldu.

NDMA'nın açıklamasında, 10 Eylül'e kadar sürebilecek yeni şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunuldu.