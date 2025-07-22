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Dünya

Pakistan'da muson yağışları can almaya devam ediyor

Pakistan'da haziran ayı sonunda başlayan ve temmuz ayında da etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye yükseldi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 21:10 - Güncelleme:
Pakistan'da muson yağışları can almaya devam ediyor
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Geo News'in haberine göre, Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkisini sürdüren muson yağmurları, can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afetler sonucunda haziran ayının sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 242'ye yükseldiği ifade edildi.

EN FAZLA CAN KAYBI PENCAP'TA

En fazla can kaybının 135 kişiyle Pencap'ta yaşandığı muson yağışlarında, Hayber Pahtunhva'da 56, Sind'de 24, Belucistan'da 16, başkent İslamabad'da 6, Gilgit Baltistan'da 3, Azad Keşmir'de ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, 199'u çocuk 598 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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