İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3631
  • EURO
    48,833
  • ALTIN
    4981.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor! Ölü sayısı bini aştı
Dünya

Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor! Ölü sayısı bini aştı

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 6'ya yükseldi. Yetkililer, ülke genelinde 12 bin 569 evin yıkıldığını ya da hasar gördüğünü ifade etti.

IHA22 Eylül 2025 Pazartesi 20:45 - Güncelleme:
Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor! Ölü sayısı bini aştı
ABONE OL

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatın kaybedenlerin sayısı 275'i çocuk olmak üzere bin 6'ya yükseldi. Sel ve toprak kaymalarında yaralı sayısı ise bin 63'e ulaştı.

Muson mevsiminin başlangıcından bu yana yaşanan ani seller, ev çökmeleri, toprak kaymaları ve diğer yağış kaynaklı afetlerde en fazla can kaybı 504 ölümle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yaşandı.

ÜLKE GENELİNDE 12 BİNDEN FAZLA EV YIKILDI VEYA HASAR GÖRDÜ

Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA), sel ve toprak kaymalarından 3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini belirtti. Yetkililer, ülke genelinde 12 bin 569 evin yıkıldığını ya da hasar gördüğünü aktararak, 6 bin 509 hayvanın telef olduğunu ve 239 köprünün yıkıldığını açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.