İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da muson yağmurlarının bilançosu: 905 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da muson yağmurlarının bilançosu: 905 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da 26 Haziran'da başlayan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 905'e yükseldi.

IHA7 Eylül 2025 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Pakistan'da muson yağmurlarının bilançosu: 905 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Pakistan'da 26 Haziran'da başlayan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 905'e yükseldiği bildirildi.

PENCAP'TA 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların en çok etkilediği eyalette seller nedeniyle şu ana kadar 56 ölüm kaydedildi. Eyaletteki 1,3 milyon dönüm tarım arazisi, üç nehrin taşması sonucu sular altında kaldı. Ağustos ayının sonundan bu yana 4 bin 100'den fazla köy ve 4,2 milyondan kişi selden etkilendi, 2 milyondan fazla kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca 423 yardım kampı, 500'den fazla sağlık kampı ve 432 veteriner kampının, etkilenen bölgelerde kurulduğunu ifade etti.

  • muson yağışı
  • sel felaketi
  • toprak kayması

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.