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Dünya

Pakistan'da okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi

Pakistan'da terör tehdidi sebebiyle bazı okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Pakistan'da okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bazı okullar ve üniversitelerde, terör tehdidi nedeniyle eğitime ara verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre İslamabad Emniyeti, eğitim kurumlarına yönelik intihar saldırısı tehdidi aldı.

Yetkililer, terör tehdidi sebebiyle başkentteki üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Geo News televizyonundaki haberde Hava, Bahria ve Ulusal Savunma Üniversitelerinde öğrencilere, eğitime ara verildiğine dair bilgilendirme mesajlarının gönderildiği aktarıldı.

  • terör tehdidi
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