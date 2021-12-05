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Dünya

Pakistan'da öldürülen Sri Lankalı ile ilgili soruşturmada 124 kişi yakalandı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara'nın, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla 3 Aralık'ta bir grup tarafından öldürülmesiyle ilgili 124 kişi gözaltına alındı.

AA5 Aralık 2021 Pazar 12:51 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 12:52
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Geo News kanalındaki habere göre, polis yetkilileri, şimdiye kadar 13'ü baş şüpheli 124 kişiyi yakaladı.

Pencap hükümeti de olayla ilgili ilk soruşturma raporunu Başbakan İmran Han'a gönderdi.

Söz konusu raporda, Kumara'nın fabrikanın duvarlarında asılı ve üzerinde Hazreti Muhammed'in isminin yazılı olduğu posterleri kaldırdığı ve bunun üzerine çalışanlar ile Sri Lankalı müdür arasında tartışma başladığı ifade edildi.

Bazı basın organlarında ise Kumara'nın, Hazreti Muhammed'in isminin yazılı olduğu posterleri yırttığı ileri sürüldü.

- KUREYŞİ'DEN SRİ LANKALI MEVKİDAŞINA GÜVENCE

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, dün, Sri Lankalı mevkidaşı Gemini Lakshman ile yaptığı görüşmede, suçluların adalete teslim edileceğine dair teminat vermişti.

Lakshman da adaletin sağlanması için gerekli adımların atılmasını umduklarını belirtmiş, Başbakan Han'ın konuyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

Başbakan Han, Sri Lankalı müdürün öldürülmesinin Pakistan için utanç verici olduğunu dile getirerek sorumluların cezalandırılacağını vurgulamıştı.

Kumara, 3 Aralık'ta dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

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