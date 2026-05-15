  • Pakistan'da polis merkezine saldırı! 9 ölü, 35 yaralı
Pakistan'da polis merkezine saldırı! 9 ölü, 35 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis merkezine bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında bir sivil ile 8 emniyet personeli yaşamını yitirdi.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Yerel polis yetkilisinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde bomba yüklü araç polis merkezine girmeye çalıştı.

Polisin müdahalesi esnasında saldırganın araçtaki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu kapı ve duvarlar hasar aldı.

Saldırıda bir sivil ile 8 polis hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

- PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

