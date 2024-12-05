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Dünya

Pakistan'da protestocuların gerçekleştirdiği şiddet olaylarının faturası eski Başbakan İmran Han'a kesildi

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han hakkında, geçen yıl başkent İslamabad'daki Pakistan Ordusu Merkez Karargahı'na yönelik protestocuların gerçekleştirdiği şiddet olayları kapsamında yeni dava açıldı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Pakistan'da protestocuların gerçekleştirdiği şiddet olaylarının faturası eski Başbakan İmran Han'a kesildi
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Pakistan basınında yer alan haberlere göre, 5 Ağustos 2023'ten bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Han hakkında yeni bir dava açıldı.

Yeni davada, İmran Han geçen yıl meydana gelen gösteriler sırasında 9 Mayıs'ta İslamabad'da bulunan Pakistan Ordusu Merkez Karargahı'na yönelik şiddet olaylarında rolü olmakla suçlanıyor.

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Dava dosyasında, İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarı yüzlerce protestocunun ordu karargahına saldırdığı belirtiliyor.

PTI SUÇLAMALARI REDDETTİ

PTI ise suçlamaları reddederken İmran Han ve tutuklu diğer 100 parti mensubunun suçsuz olduğunu savunuyor.

Eski Başbakan Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Han, yolsuzluktan terörizme kadar yargılandığı çok sayıda dava nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

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