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Dünya

Pakistan'da savaş uçağı düştü

Pakistan'da eğitim uçuşu için kalkan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın Pencap eyaletinde düştüğü belirtildi.

15 Eylül 2020 Salı 10:00 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 10:00
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