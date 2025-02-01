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Dünya

Pakistan'da şiddetli çatışma! 18 asker öldü, çok sayıda militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
Pakistan'da şiddetli çatışma! 18 asker öldü, çok sayıda militan etkisiz hale getirildi
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Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'da son 24 saatte yürütülen operasyonlarda güvenlik güçleri ile militanların farklı bölgelerde çatıştıkları belirtildi.

Açıklamada, Harnai ilçesindeki çatışmada 11, Kalat ilçesinde ise 12 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, militanlara yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Temizlik operasyonları, bu iğrenç ve alçakça eylemin failleri ve kolaylaştırıcıları adalete teslim edilene kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

  • Belucistan çatışma
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