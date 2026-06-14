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Dünya

Pakistan'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Yağışlara bağlı olaylarda 7 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışların yol açtığı olaylarda, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 17:26 - Güncelleme:
Pakistan'da şiddetli rüzgar hayatı felç etti: Yağışlara bağlı olaylarda 7 kişi öldü
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Dawn gazetesinin haberine göre, Bannu ve Mansehra başta olmak üzere eyaletin çeşitli bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve yağışlar, bazı çatı ve duvarların çökmesine neden oldu.

Yetkililer, söz konusu olaylarda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin yerel yönetimlerle koordinasyon içinde çalıştığını belirten yetkililer, ilgili kurumlara yardım faaliyetlerini hızlandırmaları talimatı verildiğini aktardı.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle riskli turistik bölgelere seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.

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