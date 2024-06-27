Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde can kaybı giderek artıyor. Ambulans servisi Edhi'den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği ifade edilirken, son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12'sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" dedi.