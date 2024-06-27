İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8964
  • EURO
    35,2742
  • ALTIN
    2440.84
  • BIST100
    10543.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da şiddetli sıcaklar can almaya devam ediyor: 568 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da şiddetli sıcaklar can almaya devam ediyor: 568 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da etkili olan şiddetli sıcaklarda 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Pakistan'da şiddetli sıcaklar can almaya devam ediyor: 568 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde can kaybı giderek artıyor. Ambulans servisi Edhi'den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği ifade edilirken, son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.

ÇOĞU YAŞLI

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12'sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.