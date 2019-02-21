Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın orta ve güneybatı kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- AA
Ulusal Doğal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lasbella kentinde yoğun yağışın yol açtığı selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkenin orta kesimindeki şiddetli yağışlardan dolayı bazı evlerin çatısının çökmesi sonucu ise en az 9 kişinin öldüğü kaydedildi.
Yağışlardan 200 ailenin etkilendiği ifade edildi.
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