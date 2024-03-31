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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar 8 can aldı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

AA31 Mart 2024 Pazar 06:34 - Güncelleme:
Pakistan'da şiddetli yağışlar 8 can aldı
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Yerel afet yönetim yetkilisi Anwar Shahzad, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatılarının çöktüğü, sel meydana geldiği ve bazı yolların kapandığını açıkladı.

Shahzad, çoğunluğu çocuk 8 kişinin şiddetli yağış kaynaklı sel ve diğer olaylarda hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyalette sel ve çatı çökmesi sonucu 12 kişinin de yaralandığını vurgulayan Shahzad, 2 çocuğun ise selde kaybolduğu bilgisini paylaştı.

Shahzad, ölenlerden üçünün aynı aileden 3 ila 7 yaşlarındaki kardeşler olduğunu kaydetti.

Yetkililer, güvenlik önlemleri nedeniyle bölgedeki bazı yolların kapatıldığını duyurdu.

Hayber-Pahtunhva eyaletinde 2 Martta şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatılarının çökmesi, bazı evlerin de heyelan nedeniyle toprak altında kalması sonucu yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirmişti.

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