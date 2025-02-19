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Dünya

Pakistan'da silahlı saldırı: 7 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesinde, silahlı bir grubun, bir yolcu otobüsünden indirdikleri 7 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 ölü
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Yetkililer, Dawn gazetesine yaptıkları açıklamada, yaklaşık 40 kişilik silahlı bir grubun, Barkhan'daki bir otoyolda çok sayıda otobüs ve aracı durdurduğunu söyledi.

Silahlı grubun, "kimlik kontrolü" yaptıkları bir otobüsten indirdikleri 7 yolcuya ateş ettiklerini aktaran yetkililer, söz konusu yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığını ancak saldırganların olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, "Masum ve savunmasız insanlara zarar verenler çok ağır bedel ödemek zorunda kalacaklar." dedi.

Şerif, terörizmi ülkeden tamamen yok etme kararlılığını dile getirerek olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Pakistan'da son yıllarda özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları ve çatışmalarda artış görülüyor.

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