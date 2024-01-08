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Dünya

Pakistan'da ''siyasetten ömür boyu men'' cezası kaldırıldı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, politikacılar için siyasetten ömür boyu men cezasının kaldırılmasına hükmetti.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 20:55 - Güncelleme:
Pakistan'da ''siyasetten ömür boyu men'' cezası kaldırıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi heyeti, hiçbir kişinin seçimlerde yarışmaktan ömür boyu men edilemeyeceğini vurguladı.

Mahkeme heyeti, politikacılar için siyasetten ömür boyu men cezasının kaldırılmasına hükmederek, suçlu bulunan parlamenterlerin 5 yıl süreyle kamu görevinden men edilebileceğini belirtti.

Mahkemenin kararıyla, 2018'de siyasetten ömür boyu men edilen eski Başbakan Navaz Şerif'in 8 Şubat'taki genel seçimlere katılmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Öte yandan siyasetten ömür boyu men edilen İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP) lideri Cihangir Tarin de genel seçimlere katılabilecek.

Mahkeme kararı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve IPP tarafından memnuniyetle karşılandı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Hammad Azhar ise genel seçimler öncesi alınan bu karara tepki gösterdi.

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