Pakistan'da tarihi sel felaketi! 1,3 milyon kişi tahliye edildi

Muson yağışlarının yol açtığı sellerde Hindistan sınırına yakın Narowal ve Sialkot'un ardından Muzaffargarh bölgesindeki onlarca köy sular altında kaldı.

Eyaletin Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia, botlarla yürütülen arama kurtarma çalışmalarına binlerce görevlinin katıldığını, ordu birliklerinin de su altında kalan köylerden insanları ve hayvanları tahliye için görevlendirildiğini bildirdi.

Son 48 saatte yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Kathia, eyaletteki 33 bin köyde 3,3 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve evlerini kaybedenlere eyalet yönetimi tarafından tazminat ödeneceğini aktardı.

Kathia, bölgedeki barajlarda ve Ravi, Çenab ile Sutlej nehirlerinde su seviyelerinin yükselmesiyle taşkınların yaşandığını dile getirdi.

Ekiplerin çatılarda mahsur kalan kişileri bulmak için insansız hava araçları kullandığını söyleyen Kathia, selden etkilenenler için çadır kentler kurulduğunu, gıda ve temel ihtiyaçların dağıtıldığını kaydetti.

Pakistan, geçen ay selden etkilenen bölgelerde toplu tahliyelere başlamıştı. Yetkililer, son tahliyelerle yerinden edilenlerin sayısının 1,3 milyona ulaştığını açıkladı.

MUSON YAĞMURLARI

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, afeti "Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi" olarak nitelemiş, su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini ifade etmişti.