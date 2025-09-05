İSTANBUL 29°C / 22°C
Pakistan'da taşkın riski: 110 bin kişi tahliye edildi

Hindistan'ın barajlardan su bırakmasının ardından Pakistan'ın Sindh eyaletinde taşkın riski büyüdü. Yetkililer, İndus Nehri çevresindeki alçak bölgelerden yaklaşık 110 bin kişiyi güvenli alanlara tahliye etti.

5 Eylül 2025 Cuma 19:18
Pakistan'da taşkın riski: 110 bin kişi tahliye edildi
Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İndus Nehri çevresindeki alçak bölgelerde yaşayanların tahliyelerinin hızlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 110 bin kişinin sel tehdidi gerekçesiyle bölgeden çıkarıldığı belirtilerek "İndus Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle risk altındaki bölgelerde tahliyeler sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) verilerine göre, ağustostan bu yana yalnızca Pencap'ta 1,8 milyon kişi yerinden oldu. Nehirlerin taşması sonucu 3 bin 900 köy sular altında kaldı.

Hindistan, diplomatik kanallar aracılığıyla Pakistan'a, sınırı aşabilecek sel konusunda uyarıda bulunmuştu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, sel verilerinin İslamabad ile paylaşıldığını bildirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

