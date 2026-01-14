Pakistan'da terör operasyonu: Dört militan öldürüldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan'ın Kalat bölgesindeki Hindistan destekli silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, operasyonda "yoğun bir çatışmanın" ardından 4 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Çok sayıda silah ve teçhizatın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "terör sorununu ortadan kaldırmak için" operasyonlara devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

⁠PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.