İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da terör operasyonu: Onlarca militan öldürüldü
Dünya

Pakistan'da terör operasyonu: Onlarca militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 25'ten fazla militan etkisiz hale getirildi.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Pakistan'da terör operasyonu: Onlarca militan öldürüldü
ABONE OL

Dawn gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre polis barış komitesi, eyaletin Bannu bölgesinde militanların bulunduğuna ilişkin istihbarat raporunun ardından operasyon düzenledi.

Bannu bölgesi polisi Yasir Afridi, yaptığı açıklamada, bölgeye düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 25'ten fazla militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Afridi, olayda 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si polis 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Bannu polisinden bomba imha ekipleri, bölgeye yerleştirilen 10 kilogramlık uzaktan kumandalı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.