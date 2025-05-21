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Dünya

Pakistan'da terör saldırısı: 5 ölü 30 yaralı

Pakistan'da okul otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Pakistan İçişleri Bakanı saldırıyı şiddetle kınayarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Pakistan'da terör saldırısı: 5 ölü 30 yaralı
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Pakistan'da bir okul otobüsüne gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuzdar bölgesinde bir okul otobüsünü bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar Kuzdar Askeri Hastanesi'ne sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi olaya ilişkin açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınayarak ve olayın sorumlularının adalet karşısına çıkartılacağına dile getirdi.

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