Pakistan'da terör saldırısı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan sahil kenti Gadawar'da terörist bir grup bir otele saldırı düzenledi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan sahil kenti Gwadar'da 3 terörist, 5 yıldızlı Pearl Continental Hotel'e saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri otelin etrafını sardı, bölgeden silah sesleri geliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.