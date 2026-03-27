27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  • Pakistan'da terör saldırısı: Üç güvenlik görevlisi öldürüldü
Pakistan'da terör saldırısı: Üç güvenlik görevlisi öldürüldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Ketta, Kuzdar ve Killa Abdullah bölgelerinde art arda gerçekleşen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bölgede güvenlik güçlerine yönelik saldırılar son dönemde ciddi bir tırmanma gösterdi.

AA27 Mart 2026 Cuma 10:10
Pakistan'ın en istikrarsız bölgelerinden biri olan Belucistan eyaleti, bir kez daha kanlı saldırılara sahne oldu. Üç farklı kentte neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleşen silahlı eylemler, bölgedeki güvenlik krizinin derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BELUCİSTAN'DA 3 FARKLI KENTTE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRI

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin saldırganlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Ketta kentinde yolcu otobüsünün kimliği belirsiz saldırganlarca durdurulmasının ardından kaçırılan güvenlik görevlisi öldürüldü.

Kuzdar kentinde kimliği belirsiz saldırgan tarafından vurulan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Eyaletin Killa Abdullah bölgesinde de saldırganlar tarafından hedef alınan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

PAKİSTAN'IN KRONİK TERÖR SORUNU VE BELUCİSTAN'DAKİ GÜVENLİK KRİZİ

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

  • Belucistan saldırı
  • Pakistan güvenlik
  • Pakistan Talibanı
  • Belucistan Kurtuluş Ordusu

