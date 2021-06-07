Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.
Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.
Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. Söz konusu kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.
Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.
Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Ghotki bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.