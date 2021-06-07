AA 07 Haziran 2021 Pazartesi 07:27 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 12:05

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.

Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.

Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. Söz konusu kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.

Kardeş ülkede feci kaza! Trenler çarpıştı: Onlarca ölü ve yaralı var Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN PAKİSTAN'DAKİ TREN KAZASIYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Ghotki bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.