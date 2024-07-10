Pakistan'da TTP operasyonu: 3 polis ve 3 Taliban üyesi öldü

Güvenlik güçleri, eyalete bağlı Peşaver kentinde TTP'ye operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada, 3 polis yaşamını yitirirken, 3 Taliban üyesi öldürüldü.

Yerel polis memuru Ashaf Han, operasyonda öldürülenler arasında TTP'nin komuta kademesinden Abdul Rahim'in de bulunduğunu bildirdi.

SALDIRILAR ARTTI

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı. İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

