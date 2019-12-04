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Pakistan'da türbe katliamı sanıkları idama mahkum edildi

Pakistan'da 2017'de 20 kişinin işkenceyle öldürüldüğü türbe katliamının sanığı olan türbedar Abdul Vahid ve ona yardımcı olan diğer üç kişi idama mahkum edildi.

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Yerel basına göre Vahid ile beraberindeki 3 kişi, Sargodha kentinde çıkarıldıkları mahkemede işkence ederek 20 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 20 kez idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca söz konusu 4 kişinin mallarına el konmasına hükmetti.

Katliam Nisan 2017'de Pencap eyaletine bağlı Sargodha'da bulunan Pir Muhammed Ali Gujjar türbesinde meydana gelmişti.

Vahid ve kendisine yardımcı olan 3 kişi, türbeye davet ettikleri misafirleri, yiyeceklerine koydukları ilaçla bayıltmıştı.

Baygın ziyaretçileri işkence ile öldüren saldırganlar, yaralı olarak kurtulan 3 kişinin ihbarıyla yakalanmıştı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Vahid'in katliamı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor.

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