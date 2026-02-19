İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7635
  • EURO
    51,6357
  • ALTIN
    7008.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da üç katlı binada patlama! 16 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da üç katlı binada patlama! 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde üç katlı bir binada meydana gelen tüp patlaması nedeniyle kısmi çökme yaşanırken, en az 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
Pakistan'da üç katlı binada patlama! 16 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Soldier Bazaar bölgesinde üç katlı bir binada tüp patladı. Binada patlama sonucu kısmi çökme meydana gelirken, 4'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın binanın birinci katında meydana geldiğini ve binanın bir bölümünün çökmesine yol açtığını belirtti. Polis, enkaz altında 1 kişini daha olabileceğini değerlendirdiklerini ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.