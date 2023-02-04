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Dünya

Pakistan'da Wikipedia yasaklandı!

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia'yı yasakladı.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Pakistan'da Wikipedia yasaklandı!
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Ulusal basındaki haberlere göre, PTA'nın söz konusu içerikleri kaldırması için Wikipedia'ya verdiği 48 saatlik süre doldu.

PTA Sözcüsü Malahat Obaid, dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia'nın Pakistan'da yasaklandığını belirtti.

Obaid, platformun söz konusu içerikleri kaldırması halinde yasak kararının gözden geçirilebileceğini vurguladı.

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesinden 1 Şubat'ta yapılan açıklamada, dini değerlere saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı belirtilmişti.

PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan'da uzun süreli yasaklanacağını kaydetmişti.

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