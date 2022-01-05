Pakistan'da yaşanan felaket sonucu hayat durma noktasına geldi

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:21 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:35

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Gwadar, Çaman, Ormara ve Keç bölgelerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışlar sebebiyle Çaman'da 200'ü aşkın ev ve eğitim tesisi yıkıldı, yollarda çökmeler yaşandı. Birçok bölgede elektrik kesintileri oldu, çok sayıda ev sular altında kaldı.

- GWADAR'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Belucistan yönetimi, Gwadar'da acil durum ilan etti.

Yağışların etkili olduğu yerlerde arama kurtarma çalışmalarına ordu ve deniz kuvvetleri personeli de katıldı.

Bölgede can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.