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Dünya

Pakistan'da yoğun kar yağışında donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan ve donarak hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

AA9 Ocak 2022 Pazar 08:42 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 08:42
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Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Yetkililer, kar yağışıyla beraber birçok kişinin araçlarını terk edip otellere sığınmak için hareket ettiğini, yollarda bırakılan araçların ise trafiğe neden olduğunu kaydetti.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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