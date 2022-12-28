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Dünya

Pakistan'daki intihar saldırısının şüphelileri yakalandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Aralık'ta düzenlenen intihar saldırısıyla ilişkili şüpheliler yakalandı.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 01:38 - Güncelleme:
Pakistan'daki intihar saldırısının şüphelileri yakalandı
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İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, intihar saldırısıyla ilişkili olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Sanaullah, saldırıyı düzenleyen teröristin Hayber Pahtunhva eyaleti Kurram bölgesinden gelip Ravalpindi'de konakladığını aktardı.

Teröristin, bombayı kiraladığı bir taksiyle taşıdığını vurgulayan Sanaullah, kadın taksi şoförünün olaya dahlinin bulunmadığını ve masum olduğunu bildirdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Aralık'ta düzenlenen intihar saldırısında bir polis ve bir sivil ölmüş, 5 polis ve 2 sivil yaralanmıştı.

Saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlenmişti.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

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