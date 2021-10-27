Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:59

Yerel basındaki haberlere göre, TLP mensupları, Lahor'a 60 kilometre uzaklıktaki Sadhoke kasabasında otoyolda gösteri düzenleyerek, liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını ve Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini talep etti.

Grubun İslamabad'a yürümesine engel olmak isteyen polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 3 polisin öldüğünü söyledi.

Ahmed, paramiliter birliklerin 60 gün boyunca düzeni korumak üzere Pencap'ta konuşlanacağını açıkladı.

22 Ekim cuma gününden bu yana hayatını kaybeden polislerin sayısı 6'ya yükseldi.

22 Ekim'de gösteriler sırasında yaşanan trafik kazasında 2 polis, yaşanan çatışmalarda ise bir polis ölmüştü.

- TLP'den 2 destekçisinin öldüğü iddiası

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin ise TLP mensuplarının gösterilere AK-47 piyade tüfekleriyle katıldığını ve onların dini bir örgüt değil "militan bir yapılanma" olduğunu belirtti.

Öte yandan, TLP lideri Saad Rizvi'nin sözcüsü Sacid Saifi, polisin ateş açması sonucu 2 destekçilerinin öldüğünü ileri sürerken, polis bu iddiaları reddetti.

- TLP'den hükümete itiraz

TLP'nin üst düzey isimlerinden Seyid Server Şah Saifi, yaptığı açıklamada, "(İçişleri Bakanı) Şeyh Raşid sorunların çözüldüğüyle ilgili dün yalan söyledi." ifadesini kullanmıştı.

Saifi, İçişleri Bakanı Ahmed'in "TLP'nin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi talebini yerine getiremeyiz." ifadesine atıfta bulunarak, İslamabad'a yürümeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Geo News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kabine toplantısında Başbakan İmran Han ise hiç kimsenin hukuku eline almasına izin vermeyeceklerini belirterek TLP'nin başlattığı yürüyüşün durdurulması talimatını vermişti.

- TLP ile müzakereler için heyet görevlendirilmişti

Yasaklı TLP'nin üyeleri, 21 Ekim'de liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Lahor'da 22 Ekim'de yaşanan çatışmalarda 1 polis, gösterilerde meydana gelen trafik kazasında da 2 polis hayatını kaybetmişti.

Başbakan İmran Han'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Diyanet İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri ve Pencap Adalet Bakanı Muhammed Raca Başarat'tan oluşan 3 kişilik heyet, TLP ile müzakereler için görevlendirilmişti.

TLP'den 24 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim akşamına kadar talepleri karşılanmadığı takdirde İslamabad'a yürüyüşün devam edeceği aktarılmıştı.

Mahkeme, 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti. Rizvi, 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

- TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.